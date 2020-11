Pro League komt met drastisch nieuws, spelersvakbond reageert: "Trekken niet aan de alarmbel, integendeel"

Door de coronacrisis zijn er al enkele wedstrijden uitgesteld in eerste klasse A en B en dat zou gevolgen kunnen hebben voor het vervolg van de competitie. Ook spelersvakbond Sporta reageerde al.

Door de coronacrisis zag de Pro League zich genoodzaakt om in te grijpen in de kalender. Zo wordt de 1/16 finale van de Croky Cup pas in 2021 gespeeld.

Daardoor worden er in 2020 nog een aantal inhaalwedstrijden afgewerkt en zal het seizoen verder gezet worden op 10 januari met de Beker van België.

Geen winterstop?

De winterstop wordt zo flink korter en zou mogelijk nog korter of helemaal afwezig kunnen worden als er nog matchen zouden wegvallen.

"In elk normaal geval zouden we aan de alarmbel trekken, maar dat doen we nu zeker niet. Het is zelfs beter dat er gespeeld wordt wanneer het kan. Wat als er een nieuwe golf is in februari of maart? De crisis van vorig jaar helpt niemand vooruit", aldus secretaris Sébastien Stassin van Sporta bij Het Laatste Nieuws.