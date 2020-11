Real Madrid hekelt houding van Borussia Dortmund in huurlingdossier en krijgt kristalhelder antwoord

Real Madrid en Borussia Dortmund hebben een akkoord over de uitleenbeurt van de beloftevolle Braziliaan Reinier Jesus Carvalho. Hij verdedigt tot 2022 de kleuren van de Borussen, maar Real is niet tevreden met de gang van zaken.

De Madrilenen vinden namelijk dat Reinier niet vaak genoeg aan spelen toekomt. Hij startte nog niet in de basis bij de Borussen dit seizoen en viel zeven keer in, goed voor 105 speelminuten. Michael Zorc, de sportieve baas van Borussia Dortmund, reageerde op de kwestie bij Ruhr Nachrichten.

Te weinig power

"Reinier mist nog wat fysieke power", verklaarde de sportief directeur van BVB. "Hij heeft amper ervaring op het hoogste niveau en ook in Spanje speelde hij niet of nauwelijks. Het is dus logisch dat hij ook bij ons nog niet heeft gespeeld."

In 'Het Witte Huis' zijn ze niet tevreden met de gang van zaken. We zijn alvast benieuwd of de overeenkomst tot 2022 zal standhouden...