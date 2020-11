Praet genoot als Leuvenaar van Rode Duivels aan Den Dreef: "Helaas moet ik nu mee naar het hotel"

De Rode Duivels wonnen vanavond met 2-1 van Zwitserland. Voor Dennis Praet was de overwinning in Leuven extra speciaal. "Het was een pittige vriendenmatch tegen een sterke tegenstander."

Het moet gezegd: de eerste helft leek nergens naar. "Zwitserland begon heel scherp en met een heel hoge druk", heeft ook Dennis Praet gemerkt. "We hadden het moeilijk om de bal bij te houden. Na de rust hebben we ons herpakt." "Ik moet toegeven dat het speciaal was om aan Den Dreef te voetballen", besluit de middenvelder van Leicester City. "Ik ben een geboren en getogen Leuvenaar, hé. Of ik te voet naar huis ga? Nee, ik moet helaas mee naar het hotel." (lacht)





