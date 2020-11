Verbeke geeft winterse transferplannen van Anderlecht al prijs: "Dan kunnen we snel schakelen"

RSC Anderlecht fietst momenteel mee in de grote kopgroep van de Jupiler Pro League. Nochtans leed paars-wit veel én onnodig puntenverlies in de slotfase van een pak wedstrijden. Peter Verbeke is niet van plan om daar in januari iets aan te doen.

In Sport/Voetbalmagazine geeft de sportief manager van RSC Anderlecht aan dat de Belgische recordkampioen niet van plan is om transfers te doen tijdens de volgende mercato. Vincent Kompany zal moeten roeien met de riemen die hij heeft. Maar dat wil niet zeggen dat de paars-witte scouts technisch werkloos zijn. “We zijn constant bezig met het samenstellen van een database met geschikte doelwitten”, aldus Peter Verbeke. “Dan kunnen we snel schakelen als er een speler vertrekt of geblesseerd uitvalt.”