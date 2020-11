Op deze manier maakt Roberto Martinez de 'vreemde' keuzes rond de doelmannen van de Rode Duivels

Roberto Martinez haalt Gaetan Coucke bij de selectie van de Rode Duivels na de positieve coronatest van Thomas Kaminski. Op sociale media worden een pak vragen gesteld bij de selectiepolitiek van de bondscoach. Al is de keuze heel logisch.

Onder normale omstandigheden en zonder blessures zijn er momenteel vijf doelmannen voor drie plaatsen bij de Rode Duivels. Thibaut Courtois en Simon Mignolet zijn de onbetwiste nummers één en twee. Voor het derde stekje strijden Hendrik Van Crombrugge, Koen Casteels en Matz Sels.

Met alle respect voor het talent en de kwaliteiten van Gaetan Coucke of Thomas Kaminski, maar beide doelmannen zullen nooit onder de lat staan bij de Rode Duivels. Hetzelfde geldt voor pakweg Davy Roef en Ortwin De Wolf, die eerder al werden opgeroepen na het afhaken van een andere doelman.

Maar waarom worden die jongens dan opgeroepen? Op sociale media vragen een pak voetballiefhebbers zich af waarom Arnaud Bodart niet bij de groep wordt gehaald. De Luikenaar is tenslotte het nummer één bij Jong België.

Het antwoord is simpel: de vierde doelman is de selectie is nodig voor de trainingen. Op die manier is het gemakkelijker voor Martinez om de groep in twee op te splitsen. Bovendien moet het nummer vier gedurende het volledige trainingskamp aanwezig zijn.

Enkel voor de trainingen

Op dit moment is het dan ook belangrijker dat Bodart bij Jong België blijft. De Jonge Duivels hebben namelijk nog enkele belangrijke kwalificatiewedstrijden af te werken. Dat is meteen de reden waarom Charles De Ketelaere na de wedstrijd van vanavond al vertrekt. Een middenvelder hoeft namelijk niet het volledige schema af te werken.