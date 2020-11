Jiangsu Suning met Ivan Santini voor de eerste keer kampioen in China

Voor het eerst in zijn bestaan heeft Jiangsu Suning de titel kunnen veroveren in de Chinese competitie. Over twee wedstrijden won Jiangsu Suning met 1-2 van Guangzhou Evergrande.

Het team van Ivan Santini heeft geschiedenis geschreven. Voor het eerst in het bestaan van de club mag het zich titelhouder noemen in China. Na de 0-0 thuis, stond Jiangsu Suning voor een moeilijke opdracht. Het moest gaan winnen bij titelverdediger Guangzhou Evergrande dat met sterspelers Talisca en Paulinho aan de aftrap kwam. Het beslissende moment Een belangrijk moment in de wedstrijd was de rode kaart voor thuisspeler Chao He, gevolgd door een vrijschop voor Jiangsu Suning. De zevenduizend aanwezige supporters zagen hoe de 33-jarige Italiaanse speler Éder de 0-1 op het bord schoot. Eder! pic.twitter.com/OdyBcEdRhg — Forza Jiangsu Suning (@suningfc) November 12, 2020 Na de rust kon de Braziliaan Alex Teixeira er al snel 0-2 van maken. Guangzhou Evergrande moest voor de overwinning dus minimaal nog drie keer scoren. Iets dat onbegonnen werk was met een man minder. Toch konden ze op het uur de aansluitingstreffer nog maken maar verder dan deze 1-2 kwamen ze niet. In het slot mocht de ex-speler van Standard en Anderlecht nog invallen. Santini kon zo Éder zijn verdiende applausvervanging geven. Na de wedstrijd kon het feest losbarsten. Let's sing this song! #CSL2020 pic.twitter.com/wsQeqEtIs0 — Forza Jiangsu Suning (@suningfc) November 12, 2020