Emilio Ferrera over "fenomeen" Mikautadze: "Hij kan op alle mogelijke manieren scoren"

Negen wedstrijden, 15 goals, dat zijn cijfers waarmee je thuis kan komen. Georges Mikautadze is de speerpunt van Seraing en coach Emilio Ferrera is maar wat blij dat hij hem in zijn ploeg heeft.

"Een fenomeen", aldus Ferrera bij Sportwereld. "Hij kan op alle mogelijke manieren scoren: in een tijd, na een dribbel, met een afstandsschot, met links, met rechts... alleen met zijn hoofd nog niet. Je hebt veel spitsen die goed zijn in één ding: scoren in één tijd, met links, met rechts... Hij kan alles."

Mikautadze wordt gehuurd van Metz, maar het is niet de bedoeling dat die de 20-jarige spits in januari terugroepen. "Het zou super zijn als hij weer naar Metz kan. Dat is toch een niveau hoger. Dat is ook de bedoeling van ons project hier. De mensen van Metz zijn bewust dat hij wedstrijden nodig heeft, dat hij een volledig seizoen nodig heeft. Soms zijn we ongeduldig in het voetbal, maar laat ons nu niet te snel gaan", predikt hij.