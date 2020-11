België en Martinez stomen nieuwe technisch directeur op unieke wijze klaar: "Twee jaar praktijkopleiding en dan evaluatie"

Roberto Martinez staat er niet langer alleen voor als bondscoach én technisch directeur van de Belgische voetbalbond. Sinds kort heeft de Spanjaard Jelle Schelstraete aan zijn zijde. Maar blijft dat ook zo?

Roberto Martinez en de KBVB zijn alvast zeer tevreden van het werk van Jelle Schelstraete. De voormalige coach van Sparta Ursel - jawel, hij begon als jonkie in de provinciale reeksen - is sinds zes november in dienst als assistent-technisch directeur.

De Belgische voetbalbond heeft er een lange zoektocht opzitten naar een geschikte kandidaat om de rol over te nemen van Martinez. Zonder succes. En dus kwam Schelstraete op het voorplan. Hij was op dat moment aan de slag als jeugdmanager van KV Kortrijk.

Dit is een unieke kans voor mij

"Het plan is dat ik nu twee jaar praktijkopleiding krijg", legt Schelstraete uit in Het Laatste Nieuws. "Nadien volgt een evaluatie om te beoordelen of ik klaar ben om de nieuwe technisch directeur te worden. Dit is alvast een unieke kans voor mij."