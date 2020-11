'PSG voelt de bui al hangen en wil deze sensatie naar Parijs halen als vervanger voor Mbappé'

PSG bereidt zich voor op een vertrek van Kylian Mbappé. De Franse grootmacht wil bij Borussia Dortmund gaan shoppen. Erling Braut Haaland staat helemaal bovenaan de verlanglijst.

PSG voelt de bui hangen. De contractonderhandelingen met Kylian Mbappé zitten in het slop, terwijl Real Madrid in januari een formeel bod van 120 miljoen euro in Parijs wil neerleggen. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Erling Braut Haaland is de man die Mbappé moet vervangen. De Noor maakte er nooit een geheim van dat hij Borussia Dortmund als tussenstap in zijn carrière ziet. Maar wie jaagt er ook op hem? Jawel, Real Madrid...