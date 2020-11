UEFA schrapt EK-plan: "We hebben vier mogelijke scenario's doorgenomen"

Volgende zomer trekt het Europees kampioenschap door Europa. Jawel, dat is inmiddels een zekerheid. Eén gastland is niet langer een optie.

Een tweetal weken geleden was er eventjes sprake van een EK in Rusland in plaats van een rondreizend circus. Dat kan je HIER nog eens nalezen. Op die manier was er minder risico voor de verspreiding van het coronavirus.

Dat is echter geen optie meer. Dat heeft de toernooidirecteur van de Nederlandse voetbalbond verklapt. "Het EK komt sowieso naar Amsterdam. UEFA heeft onlangs een vergadering met alle speelsteden gehad. Een scenario in één land is zelfs niet ter sprake gekomen."

In de plaats zijn er vier scenario's doorgenomen. "Een eerste scenario is er eentje waar alles opgelost is", aldus Gijs de Jong in De Telegraaf. "Maar daar geloof ik niet in. Een tweede scenario is eentje met volle stadions, maar met maatregelen."

Oorspronkelijk plan

"Vervolgens hebben we het met de Europese voetbalbond nog over een beperkte bezetting en lege stadions gehad. Maar UEFA heeft de ambitie om het oorspronkelijke concept met verschillende speelsteden waar te maken."