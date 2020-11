Blijven de Rode Duivels op dezelfde plaats? 'Coronacrisis dwingt UEFA voor gastland te kiezen en niet langer voor rondreizend EK'

Het Europees kampioenschap werd reeds verplaatst van afgelopen zomer naar de zomer van 2021. Ondertussen lijkt het steeds minder waarschijnlijk dat er zal gevoetbald worden in twaalf steden en twaalf verschillende landen.

UEFA overweegt om een klassiek EK te organiseren. Dat wil zeggen dat er zal worden gevoetbald in een gastland in plaats van de twaalf verschillende steden in twaalf verschillende landen.

Le Parisien weet dat Rusland zich alvast kandidaat heeft gesteld. UEFA beseft dat de huidige coronacrisis het constante reizen extra zal bemoeilijken. Voor de Rode Duivels zou zo'n verandering een goede zaak zijn.

Sowieso aan de bak in Rusland

Qua planning moet er weinig veranderd worden. België speelde sowieso al twee wedstrijden in Sint-Petersburg. De hotels en oefenfaciliteiten zijn dus al vastgelegd. Een extra voordeel is dat het thuisvoordeel van sommige tegenstanders zal wegvallen.