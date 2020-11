Wat zijn de scenario's voor de Rode Duivels in Nations League? Winnen niet eens meer verplicht ... en wie zijn de mogelijke tegenstanders?

Zondag staat Engeland op het programma in Leuven, woensdag volgt Denemarken. De Rode Duivels hebben alles in eigen handen en hebben mogelijk zelfs geeneens een overwinning nodig om zich te plaatsen voor de Final Four.

Om een en ander te begrijpen, loont het de moeite om te kijken naar de regelgeving van de UEFA wat betreft de Nations League. Die stipuleert dat bij een gelijk aantal punten tussen twee of meer teams eerst wordt gekeken naar het aantal punten die werden behaald door de teams in kwestie en daarna naar het doelsaldo tussen die teams in kwestie.

Momenteel heeft België 9 punten, Engeland en Denemarken volgen met 7 punten. Als de Rode Duivels tegen beide landen zouden gelijkspelen en Engeland en Denemarken zouden winnen van het nog puntenloze IJsland? Dan komen alledrie de ploegen uit op 11 punten, waarvan 5 punten onder de drie teams in kwestie.

Doelsaldo

Momenteel hebben de Duivels een positief doelsaldo (3 gemaakte goals, 2 tegengoals) in de wedstrijden tegen Engeland en Denemarken. Dat zou met twee gelijke spelen uiteraard ook zo blijven. En dus kunnen Engeland (2-2) en Denemarken (1-2) dan nooit aan hen aankunnen.

Bij een 6 op 6 of een 4 op 6 zouden de Rode Duivels altijd geplaatst zijn voor de finale van de Nations League, bij een 2 op 6 is het wel opletten dat Denemarken zeker wint van IJsland - anders zouden we op basis van de onderlinge duels tegen Engeland alsnog de groepswinst moeten laten.

Een winst en een verliesbeurt zou zelfs slechter kunnen zijn voor de Duivels, omdat het team waar we tegen verliezen met een 6 op 6 dan altijd boven ons komt. En bij 1 op 6 zijn we bijna altijd uitgeschakeld, bij een 0 op 6 zijn we daar zelfs 100% van zeker.

Andere groepen

In groep 1 staat Polen aan de leiding, met een puntje meer dan Italië en twee meer dan Nederland. Italië - Polen zou de doorslag kunnen geven, maar ook Nederland is dus nog niet uitgeschakeld. Zij hebben het sowieso wel niet meer in eigen handen. Met een 6 op 6 zouden ze wel een prima zaak doen als Italië niet hetzelfde doet.

In groep 3 is het tussen Portugal en Frankrijk te doen. Beide teams hebben 10 op 12 verzameld, het duel zaterdag in Portugal is dus allesbeslissend als er een winnaar is. Anders komt het mogelijk nog op doelsaldo aan.

Groep 4 tenslotte zou wel eens om Spanje (7 punten) - Duitsland (6 punten) op de slotspeeldag kunnen gaan, al mag ook hier een lachende derde in de vorm van Oekraïne (6 punten) niet worden uitgevlakt. Die moeten dan wel iets rapen in Duitsland om te beginnen.