Kevin Mirallas komt terug op zijn relatie met Laszlo Bölöni: "Dat lukte niet"

Kevin Mirallas heeft er een bizar jaar opzitten bij Antwerp onder László Bölöni. De relatie tussen beiden was niet altijd makkelijk, zo blijkt nu.

Kevin Mirallas trok naar het Turkse Gaziantep FK na een moeilijk seizoen bij Antwerp, waarin hij twee keer scoorde en twee assists gaf in 21 matchen onder coach Bölöni.

"Vanaf de tweede dag op de club, had ik al door dat het moeilijk zou worden tussen ons", aldus de speler daarover nu.

"We hadden compleet andere ideetjes. Hij liet dingen passeren die veel andere coaches nooit zouden doen. Maar op het humane vlak lukte het niet. Ik heb nu al meer contact gehad met mijn coach in die paar maanden dan in een heel jaar onder Bölöni."