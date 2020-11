Wedstrijd tegen Antwerp krijgt nog staartje voor José Mourinho: zijn schuld dat er te laat werd afgetrapt

De UEFA geeft Tottenham-trainer José Mourinho een voorwaardelijke schorsing van één speeldag. De Portugees krijgt de schuld voor het te laat aftrappen in de verloren wedstrijd tegen Antwerp.

Het duel in de Europa League kwam later op gang dan het afgesproken uur. Terwijl Antwerp er met een waarschuwing van af komt krijgt José Mourinho wel een straf. Een voorwaardelijke schorsing van één speeldag en een boete van 25.000 euro voor de club. Daarnaast moeten de Spurs ook een extra boete van 3.000 euro ophoesten omdat de merklogo’s op de shirts te groot waren gedrukt meldt Het Nieuwsblad.

Op 29 oktober kwam Tottenham verrassend verliezen op het veld van The Great Old. Antwerp won met 1-0 na een doelpunt van Lior Refaelov. 10 december staat de terugwedstrijd in Londen op het programma.