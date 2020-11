La Liga-baas deelt sneer uit aan Cristiano Ronaldo: "Serie A heeft nauwelijks zijn komst opgemerkt"

De Spaanse competitie verloor in 2018 met Cristiano Ronaldo een grote naam. Nu dreigt ook een vertrek van Lionel Messi en Sergio Ramos. La Liga-baas Javier Tebas denkt niet dat de competitie er zwakker uitkomt.

In 2018 vertrok Cristiano Ronaldo voor een megatransfer naar Juventus. Na negen jaar Real Madrid kwam er een einde aan zijn avontuur in La Liga. Plots werden er geen onderlinge duels meer uitgevochten tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Heel veel mensen vreesden dan ook dat de Spaanse competitie aan kwaliteit zou moeten inboeten.

Sprookje tussen Serie A en Ronaldo

Momenteel gaan ook de geruchten dat die andere twee grote namen, Lionel Messi en Sergio Ramos, denken aan een vertrek. In een interview met Marca kreeg La Liga-baas de vraag of de competitie dan zou verzwakken: "La Liga is sterk en groot genoeg om hun verliezen op te vangen", reageerde Javier Tebas.

Daarbij deelde Tebas ook een sneer uit aan Cristiano Ronaldo: "Ik kan u verzekeren dat er na zijn vertrek naar Juventus voor ons niets is veranderd. Om eerlijk te zijn denk ik ook niet dat Serie A veel verbeterd is, ze hebben nauwelijks de komst van de aanvaller opgemerkt."