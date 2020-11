🎥 Pijnlijk! Portugal-doelman krijgt studs recht in de edele delen

Rui Patricio hield lange tijd zijn netten schoon tijdens het Nations League-duel tussen Portugal en Frankrijk maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven op een poging van N'golo KantƩ.

Al was de tegengoal waarschijnlijk niet het pijnlijkste moment van de avond voor de Portugese doelman. De doelwachter van Wolverhampton kreeg in de eerste helft namelijk de studs van Frankrijk-aanvaller Anthony Martial recht in zijn edele delen.

Rui Patricio’s wife isn’t going to be pleased with Martial šŸ„œšŸ’šŸ¤® pic.twitter.com/UBF6MCLd7F — Mike (@Mikek07) November 14, 2020

Martial kreeg in de eerste helft twee goede mogelijkheden maar kwam niet tot scoren. De eerste keer redde Patricio met een beenveeg, daarna stond de lat in de weg. De spits van Manchester United kon ook in de compeitite nog niet scoren dit jaar.