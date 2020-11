Liverpool-ster zorgt ervoor dat Senegal als eerste geplaatst is voor de Africa Cup

Senegal is het eerste gekwalificeerde land voor de Africa Cup in 2021. Het land haalde het met 0-1 van Guinea-Bissau dankzij een doelpunt van Sadio Mané. Zo kan Senegal al niet meer slechter doen dan de tweede plaats in haar groep.

Senegal heeft zich kunnen plaatsen voor de Africa Cup in 2021. Ze namen het vandaag op tegen Guinea-Bissau. Senegal was duidelijk de sterkste ploeg, maar de bal wilde er maar niet in. In het slot lukte het uiteindelijk toch. Sadio Mané zorgde zo'n 10 minuten voor het einde van de wedstrijd voor de verlossende treffer. Door deze 0-1 zege heeft Senegal nu 9 punten voorsprong op de nummer 3 in haar groep. Met nog 2 wedstrijden te gaan is het verschil dus niet meer te overbruggen.