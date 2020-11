Van een carrièreswitch gesproken: van handbal- naar voetbalinternational in nog geen jaar tijd!

Hilmar Leon Jakobsen maakte woensdag zijn debuut voor de nationale ploeg van de Faroer. Niet speciaals, ware het niet dat de 23-jarige Jakobsen tot voor kort actief was als... professioneel handbalspeler. Ook in het handbal was Jakobsen international.

Door de pandemie werd de handbalcompetitie stilgelegd op de eilandengroep. "Ik besloot dan maar om wat te gaan voetballen bij het tweede elftal van HB, om toch maar fit te blijven", vertelt Jakobsen aan BBC. Al snel wilde de coach hem in het A-elftal droppen. "Eerst weigerde ik, het leek me een slecht idee. Uiteindelijk veranderde ik toch van gedachte."

Jakobsen scoorde zowaar twaalf goals in zeventien wedstrijden en had zo een groot aandeel in de landstitel van HB. En dat leverde de handbalinternational een selectie op voor het nationale voetbalelftal.

"Dit is mijn beste jaar ooit. Plots ben ik weer voetballer, win ik titels en vertegenwoordig ik mijn land in de sport waar ik het meeste van hou. Vanaf nu focus ik me enkel en alleen nog op voetbal. Mijn handbalploegmaats begrijpen mijn keuze overigens voor de volle 100%. Ik zou graag nog in het buitenland aan de slag gaan. Noorwegen, Zweden of Denemarken en, wie weet, daarna naar een nog grotere competitie", besluit Jakobsen.