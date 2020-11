Sterke man van Manchester United komt met statement: "Vooral het groepsgevoel kan een pak beter"

Ole Gunnar Solksjaer moet voorlopig niet vrezen voor zijn job. De coach van Manchester United staat ter discussie na de rampzalige competitiestart.

Manchester United kampeert momenteel op een héél povere veertiende plaats in het klassement. Dat én de absolute 1-6-vernedering in het eigen Old Trafford tegen Tottenham Hotspur - met uitgerekend José Mourinho aan het roer - doen de stoel van Ole Gunnar Solksjaer wankelen.

De Engelse kranten maakten er de voorbije dagen een sport van om de toekomst van de coach van The Red Devils te voorspellen. Ondertussen heeft Ed Woodward gereageerd op de insinuaties.

We willen doorgaan op de ingeslagen weg

"We hebben een pak werk", gaat de sterke man van Manchester United de problemen niet uit de weg. "Vooral het groepsgevoel kan een pak beter. Maar we willen doorgaan op de ingeslagen weg. Ik heb er alle vertrouwen in dat het team de komende weken en maanden zal groeien."