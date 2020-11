Filip Joos vertelt geniale anekdote over Fellaini na zijn transfer naar Everton: "Hij keek me met grote ogen aan en vroeg me of ik serieus was"

Filip Joos draait al járenlang mee in de Belgische voetbalwereld. De commentator heeft dan ook enkele leuke anekdotes te vertellen. We moesten vooral lachen met zo'n verhaal over Marouane Fellaini.

“Ik weet nog dat ik Marouane Fellaini in 2008 tegen het lijf liep op de luchthaven van Zaventem”, vertelt Filip Joos in MIDMIDpodcast. “Hij had net zijn contract getekend bij Everton FC. De Engelsen hadden twintig miljoen euro voor hem betaald aan Standard.”

Na de begroeting wenste de commentator Big Fella veel succes in Liverpool. “Ik voegde er nog aan toe dat het nodig zou zijn. Everton stond op dat moment slechts op de zestiende plaats in de Premier League.”

Marouane Fellaini had net een contract getekend bij een nieuwe club, maar had niet naar het klassement gekeken

“Fellaini keek me met grote ogen aan en vroeg me of ik serieus was”, lacht Joos. “Hij had net een contract getekend bij een nieuwe club, maar had niet naar het klassement gekeken. De cijfertjes zullen wellicht voor zichzelf gesproken hebben.” (lacht)