Jack Grealish speelde zondag ijzersterk en haalde daarvoor inspiratie bij... Rode Duivel

Jack Grealish was zondag de vervanger van de geblesseerde Raheem Sterling bij Engeland. De aanvoerder van Aston Villa toonde zich tegen de Rode Duivels erg gretig en was een constante dreiging. Dat is ook zijn bondscoach niet ontgaan.

"Hij speelde ontzettend sterk", vertelde Gareth Southgate na afloop van de partij tegen de Rode Duivels. "Op zijn positie speelden we vaak met spelers met een ander profiel. Grealish toonde veel lef, durfde de bal op te eisen, zelfs wanneer er nauwelijks ruimte was." Bij SkySports blikte Grealish terug op zijn sterke prestatie. "Ik vind het gewoonweg fantastisch, jarenlang heb ik gedroomd om voor de nationale ploeg uit te komen. Dit was mijn kans en die wilde ik grijpen", aldus de 25-jarige Jack Grealish. Opvallend: De Villa-speler bekeek voor de wedstrijd bij wijze van inspiratie naar beelden van... Kevin De Bruyne. "Ik heb de afgelopen 24 uur heel wat beelden bekeken van mijn favoriete spelers, zoals Philippe Coutinho en Kevin De Bruyne."