Oud-voorzitter PSV overleden op 84-jarige leeftijd

Harry Van Raaij is in de nacht van zondag op maandag overleden. Van Raaij was jarenlang actief bij PSV. Tussen 1996 en 2004 was hij zelfs voorzitter van de lampenclub. Van Raaij werd 84 jaar oud.

Onder het bewind van Van Raaij haalde PSV vier landstitels en een Beker binnen. Ook na zijn afscheid in 2004 volgde Van Raaij nog quasi alle thuiswedstrijden vanuit de tribunes. Van Raaij overleed vannacht op 84-jarige leeftijd. "Een groot PSV'er is niet meer", deelde de Eindhovense club via de officiële kanalen. Een groot PSV'er is niet meer.

Rust zacht, Meneer Van Raaij ♥



𝘗𝘚𝘝 𝘸𝘦𝘯𝘴𝘵 𝘯𝘢𝘣𝘦𝘴𝘵𝘢𝘢𝘯𝘥𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘷𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘴𝘵𝘦𝘳𝘬𝘵𝘦 𝘦𝘯 𝘬𝘳𝘢𝘤𝘩𝘵 𝘵𝘰𝘦 𝘣𝘪𝘫 𝘩𝘦𝘵 𝘷𝘦𝘳𝘭𝘪𝘦𝘴. — PSV (@PSV) November 16, 2020