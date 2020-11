Op naar hervormingen én een volwaardige tweede klasse? Topclubs en amateurclubs vinden elkaar en willen nieuw format voor 1B

Er komt een nieuwe hervorming in 1B aan. Het huidige format is al jarenlang achterhaald, terwijl eerdere pogingen tot veranderingen telkens op verzet hebben gebotst. Maar nu lijken alle partijen bereid om toenadering te zoeken.

Zeven profclubs en Club NXT. Het huidige format in 1B is een drama. Correctie: het huidige format in 1B is al jarenlang een drama. In het tussenseizoen werd dé kans gemist om hervormingen door te voeren.

Maar uitstel is bij deze geen afstel. De veranderingen moeten noodgedwongen worden doorgevoerd. En de formule mét beloftenclubs én amateurclubs lijkt het te gaan halen. Met andere woorden: we gaan opnieuw naar een volwaardige tweede klasse.

Nochtans werd dat voorstel enkele maanden geleden nog afgeschoten. Het zijn de topclubs en de amateurclubs die de handen in elkaar slaan om op die manier het nieuwe format willen doorduwen.

De topclubs - RSC Anderlecht en KRC Genk op kop - willen hun jongeren laten rijpen in tweede klasse. Bovendien vinden de Belgische eersteklassers dat Club Brugge met Club NXT een ontegensprekelijk voordeel heeft gekregen.

Topclubs én amateurclubs hand in hand

In ruil voor de steun van de amateurclubs is de Pro League bereid om de licentievoorwaarden aan te passen. Vandaag kunnen een pak amateurclubs niet stijgen naar 1B door de zware aanpassingen die moeten gebeuren aan de infrastructuur.

Aan de financiële voorwaarden zal niets veranderen - bloedbaden en noodlijdende clubs moeten worden vermeden - maar er zou een aparte licentie komen voor 1A en 1B. De wijziging zit hem dan vooral in de infrastructuur.