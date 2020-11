Het doelpunt, de knuffel én de lach: dit ging Dries Mertens na zijn doelpunt zeggen aan Roberto Martinez

Dries Mertens bezorgde de Rode Duivels met een heerlijke vrije trap de 2-0 én uiteindelijk ook de overwinning tegen Engeland. De aanvaller van SSC Napoli liep na zijn doelpunt richting de Belgische bank om Roberto Martinez te knuffelen. Maar wat werd er gezegd?

Dries Mertens sprong in de armen van Roberto Martinez en fluisterde iets in het oor van de Spanjaard. Vervolgens schoten beide heren in de lach.

"Na het verlies op Wembley kreeg ik een bericht van Dries Mertens", verklapt Martinez. "Hij liet me weten dat we dat thuis gingen rechtzetten."

Het doelpunt, de knuffel én de lach

De Belgische bondscoach herinnerde Mertens de voorbije dagen aan die uitspraak. "Hij kwam dan ook naar me toegelopen om te zeggen dat hij zijn taak had gedaan." (lacht)