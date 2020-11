Danijel Milicevic speelde twee matchen in 1B en heeft al kennis gemaakt met de reviewcommissie

Zou Danijel Milicevic het bestaan van de Reviewcommissie al vergeten zijn? Nu niet meer, want hij werd na zijn tweede match in 1B al op het matje geroepen.

Door de aanwezigheid van de VAR in 1A was de Reviewcommissie overbodig geworden op het hoogste niveau. In 1B is die commissie nog wel alert en dat zal Danijel Milicevic geweten hebben.

De Reviewcommissie beslist Danijel Milicevic (@RfcSeraing167) te laten vervolgen door het Bondsparket. — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) November 17, 2020

De 34-jarige flankspeler kreeg geen nieuw contract bij Eupen en tekende in oktober voor Seraing. Zondag speelde hij zijn tweede match voor Les Métallos en daarin beging hij een zware overtreding.

Hij kwam te laat ingegleden op de enkel van Deinze-speler Vansteenkiste, maar de scheidsrechter bestrafte dat niet met een kaart. De Reviewcommissie oordeelde echter dat Milicevic vervolgd moet worden door het Bondsparket. Dat kan op basis van de wedstrijdbeelden en omdat de ref geen kaart trok voor die fase.