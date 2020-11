Martinez wilt niet speculeren op gelijkspel: "Weten zelfs niet hoe dat moet"

Woensdagavond hebben de Rode Duivels genoeg aan een gelijkspel tegen Denemarken om zich te plaatsen voor de eindfase van de Nations League. De Denen moeten dan weer winnen om over België te wippen.

Bondscoach Roberto Martinez verzekert de fans alvast dat de Rode Duivels zich niet zullen ingraven om te speculeren op een punt. "We weten zelfs niet hoe dat moet", klinkt het op de persconferentie daags voor de wedstrijd.

"We kunnen winnen, gelijkspelen of verliezen. Bij 2 van die 3 dingen zijn we geplaatst, bij de andere zijn we uitgeschakeld. Maar we bereiden deze wedstrijd op dezelfde manier voor, verzekert de bondscoach.

"Denemarken zit met goede generatie"

Het is de gewoonte geworden dat Martinez vol lof praat over de tegenstander, dat is ook met de Denen niet anders: "Ze hebben een goede generatie met veel talent: Braithwaite, Poulsen, Eriksen, Kjaer, Schmeichel... Die spelers hebben bovendien ook al heel wat internationale ervaring.