Leo 'van den TikTok' Van der Elst voelt zich in zijn sas bij Club YLA: "Mannaert en Verhaeghe steunen het enorm"

Met Leo Van der Elst hebben ze bij Club YLA, de damesploeg van Club Brugge, een trainer aan het roer die er wel de schwung in brengt. Hij brengt zijn speelsters uiteraard sportief zoveel mogelijk bij, maar daarnaast is er ook ruimte voor bijvoorbeeld een filmpje op TikTok.

"De grote bazen Vincent Mannaert (CEO), Bart Verhaeghe (voorzitter) en Roel Vaeyens (sportief coördinator) steunen het vrouwenvoetbal enorm. Ze zijn er echt mee bezig en volgen onze matchen. Dat is heel fijn. Ook Philippe Clement komt vaak polsen hoe het gaat", vertelt Van der Elst aan Sporza.

Er is ook aandacht voor de beleving rond de damesploeg, met onder andere een eigen kledinglijn en de activiteit op sociale media. "Onlangs is er een TikTok-filmpje gemaakt en dat is al meer dan 2 miljoen keer bekeken. Ze noemen mij nu "Leo Van den TikTok."

Combinatie Club-bondscoach

Heeft Van der Elst ambitie om ooit de Red Flames te coachen? "Ja, dat zou ik heel graag doen. Dat is geen open sollicitatie, dat doe ik niet terwijl een ander (Ives Serneels, red) aan zet is. Maar ik zou dat echt zien zitten, ze mogen mij altijd bellen als Ives stopt. Het is te combineren met Club Brugge, ik zou Club nooit laten vallen."