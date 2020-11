🎥 "Een nieuw tijdperk is aangebroken": Liverpool verhuist naar oefencomplex van 56 miljoen euro

Liverpool FC verhuist. Niet dat ze weggaan uit hun voetbaltempel op Anfield, maar ze trekken naar een nieuw oefencomplex.

"Een nieuw tijdperk is aangebroken", deelde Liverpool mee op Twitter. Na meer dan 70 jaar op het oefencomplex in Melwood te hebben getraind trekken de Reds naar Kirkby. Daar werd de voorbije jaren zo'n 56 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe uitvalsbasis.

De club geeft met een filmpje een unieke inkijk in het splinternieuwe 'AXA Training Centre' dat nu officieel geopend is. De spelers van Liverpool zullen niets tekort komen in het nieuwe complex.

We zien onder meer zwembaden, een tennisveld, een veldje voor beachvolleybal en zelfs een padelterrein. Alex Oxlade-Chamberlain nam de kijkers mee op een virtuele rondleiding.