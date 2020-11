"Binnen paar jaar kampioen worden met OH Leuven": Brys en Leuvenaars voegen daad bij het woord

Het was een opmerkelijke keuze: Marc Brys liet Racing Genk links liggen en wilde zich op lange termijn engageren voor OHL. Dat is ondertussen ook officieel bekrachtigd geworden.

Marc Brys kon naar KRC Genk, maar verkoos bij OH Leuven te blijven omdat hij het enorme potentieel van de Leuvenaars ook wel ziet.

2024

Zijn contract dat nog tot juni 2022 liep is nu alvast met twee jaar verlengd tot de zomer van 2024. Dat laten de Leuvenaars weten via hun webstek.

"Ik teken met veel plezier een nieuw contract bij OH Leuven. Onder de impuls van King Power heeft deze club al een enorme groei gekend en ik ben ervan overtuigd dat het einde nog niet in zicht is. Ik wil heel graag deel uitmaken van de mooie toekomst die voor OHL in het verschiet ligt", aldus Brys op de webstek van de Leuvenaars.