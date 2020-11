Daum nog steeds emotioneel over vertrek bij Club Brugge: "Heb nog steeds spijt dat Verhaeghe me niet heeft overtuigd om te blijven"

Christoph Daum was in 2011 vastberaden om een succesvol elftal te bouwen bij Club Brugge. Midden 2012 gooide de Duitse oefenmeester de handdoek zelf in de ring. Voor het eerst komt hij openhartig terug op die beslissing.

Het moet gezegd: Club Brugge zit nog steeds in het hart van Christoph Daum. De 66-jarige Duitser zegt het dan wel niet met zoveel woorden, maar hij heeft héél véél spijt van zijn beslissing om destijds te vertrekken uit het Jan Breydelstadion.

“Ik was volledig gefocust op mijn taak bij Club Brugge”, vertelt Daum in Het Laatste Nieuws. “Ik sprak bij momenten met mezelf: bekommer je je genoeg over je familie? Is het voetbal dat allemaal waard. Mijn relatie met Angelica en mijn familie stonden op het spel.”

Daum besloot na het seizoen om zijn huwelijk te redden en te vertrekken bij blauw-zwart. “Ik schreef een brief met mijn toelichting naar Bart Verhaeghe. Maar het voelde niet juist aan. Ik legde telkens mijn pen neer.”

“Ik was ervan overtuigd dat ik Club Brugge naar een hoger niveau kon leiden”, besluit Daum. “Maar wat met Angelica en de kinderen? Die gedachten vraten aan mij. Uiteindelijk heb ik die brief verstuurd. Verhaeghe had me wellicht kunnen overtuigen om te blijven. Maar hij heeft het niet geprobeerd. Daar heb ik nog steeds spijt van.”