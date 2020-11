Dit is ons 'Dreamteam' van de eerste 12 speeldagen in de Jupiler Pro League!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. Nu de competitie zo goed als voor 1/3e achter de rug is, is het tijd om het dreamteam te maken van de eerste periode van 12 speeldagen.

Doel

In doel posteren we Arnaud Bodart. Standard heeft na twaalf speeldagen nog maar tien tegendoelpunten geslikt en mag daar ook zijn doelman om danken uiteraard. Bodart werpt zich meer en meer op als een standvastigheid achterin bij de Rouches.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie personen. Amir Murillo was meermaals de beste man bij RSC Anderlecht en verdient dus zeker een stekje in ons team. Zinho Vanheusden was ook erg belangrijk voor Standard, hij zal gemist worden de komende maanden.

Met Arthur Theate kiezen we een jong, Belgisch product van Oostende - het had ook Bataille of Tanghe kunnen zijn - die zich opwerpt op knappe wijze bij de Kustboys.

Middenveld

Raskin was misschien wel dé ontdekking van Standard dit seizoen, maar hij haalt ons team zelfs niet. Met dank aan de fantastische cijfers van enkele andere spelers. Ryota Morioka is ook als meer verdedigend ingestelde middenvelder al goed voor zes assists.

Naast Mercier en Holzhauser kunnen we uiteraard niet - niemand in de Jupiler Pro League was al belangrijker dit seizoen dan die twee. Hans Vanaken zit ondanks een minder seizoensbegin al aan 5 goals en evenveel assists, Lior Refaelov neemt Antwerp steeds meer op sleeptouw.

Aanval

Co-topschutter in de Jupiler Pro League is tot op heden Paul Ebere Onuachu en hij doet meer dan enkel scoren, want hij is ook in het spel van levensbelang voor KRC Genk. Tarik Tissoudali is dan weer het uithangbord van de aanvallende weelde bij Beerschot, al is het jammer dat zo Sowah of Henry geen extra Leuvenaar in het team kunnen zetten.

Dat levert dan onderstaand elftal op: