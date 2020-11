Nieuwste aanwinst van KV Mechelen klaar om zich te tonen na blessureleed bij STVV

KV Mechelen trok deze week een transfervrije doelman aan. Maxime Wenssens tekende een contract tot aan het einde van het seizoen en wil zich bewijzen bij zijn nieuwe club.

Maxime Wenssens zag aan het einde van vorig seizoen zijn contract aflopen bij Sint-Truiden. Een nieuwe deal kwam er niet en de 18-jarige doelman nam sinds augustus deel aan de trainingen bij KV Mechelen. Daar tekende hij op dinsdag 17 november, op zijn 19e verjaardag, een contract aan het einde van het seizoen met optie op een extra jaar.

Blessureleed bij STVV

Hij was al twee jaar prof bij STVV maar kon daar niet doorbreken. "Ik ging van de ene blessure naar de andere en heb in die twee jaar amper nog wedstrijden gespeeld. Ik begrijp dan ook wel dat ze mijn contract niet verlengd hebben", legt hij uit in Gazet van Antwerpen.

Fit blijven is nu dus hoofdzaak voor de jonge doelman en Malinwa. "Ik wil de club overtuigen om me ook na dit seizoen hier te houden zodat ik de concurrentie kan aangaan en kan opklimmen in de pikorde." Zijn concurrenten zijn Gaëtan Coucke, Yannick Thoelen en Sofiane Bouzian.