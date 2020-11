Roberto Martinez verdedigt een moeizamere periode in loopbaan Lukaku: "Kreeg vaak de schuld, zeer ten onrechte"

Romelu Lukaku is al zo vaak de man geweest die het verschil maakt voor de Rode Duivels. Bij zijn club Inter zijn zijn doelpunten ook al van groot belang geweest. Hij lijkt op het top van zijn kunnen te zitten. Er zijn wel ook al andere momenten in zijn carrière geweest.

Momenten waarop hij veel kritiek slikte. Roberto Martinez had het hierover bij The Daily Mail. "Bij ManU bijvoorbeeld droeg Lukaku de stempel van er enkel te staan tegen de kleine ploegen. "In zijn periode bij Manchester United verlangde hij er zo naar om trofeeën te pakken", herinnert Martinez zich.

De bondscoach neemt de verdediging voor de Lukaku van toen op zich. "Hij droeg veel verantwoordelijkheid op zijn schouders en kreeg wellicht ook vaak de schuld, in mijn ogen zeer, zeer ten onrechte. Door naar Italië te gaan zit hij nu in het midden van een nieuw project. Hij heeft die verantwoordelijkheid en de moeilijkheden die hij had in Engeland goed opgenomen."

Van in zijn periode als manager van Everton heeft Martinez de ontwikkeling bij Lukaku goed kunnen aanschouwen. "Nu is hij een speler op het meest mature moment in zijn carrière."