🎥 Vertonghen niet enkel te kijk gezet door panna maar deelde ook uit: "Nog een slachtoffer"

Incasseren, maar ook uitdelen. Die kunst verstaat Jan Vertonghen wel. Kevin De Bruyne had hem goed beet toen ze bezig waren aan de rondo. De sterkhouder van Manchester City speelde de Benfica-verdediger netjes door de benen en postte het filmpje op Instagram.

Niet leuk natuurlijk voor Vertonghen dat de hele wereld het kan aanschouwen. Nochtans is Vertonghen zelf technisch ook wel voldoende onderlegd en dat wist hij ook te demonstreren. Eerder had hij immers zelf met een panna uitgepakt en was Thomas Foket de man die enig hoongelach moest ondergaan.

Met plezier deelde Vertonghen die beelden dan ook op Instagram en zo wist hij zijn reputatie toch weer een beetje op te krikken. Of Foket het zo plezant zal vinden, is dan weer een andere vraag. "Nog een slachtoffer", schreef Vertonghen erbij. In elk geval: de sfeer zit goed bij de Rode Duivels en dat tonen de uitslagen van de jongste interlands ook aan.