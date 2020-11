Olivier Giroud wil zich in de kijker spelen voor het EK en daar is Chelsea mogelijk het slachtoffer van

Na de wereldbeker in 2018 wil Olivier Giroud ook op het Europees Kampioenschap oogsten met Frankrijk. Om ook op Euro 2020 zeker te zijn van zijn plaats wil hij vaker aan spelen toekomen.

Volgens The Guardian zou Olivier Giroud een waarschuwing hebben gekregen van Didier Deschamps, de bondscoach van Frankrijk. De spits kan maar beter andere oorden opzoeken, tenzij zijn situatie bij Chelsea plots verandert en hij meer begint te spelen.

Weinig speelgelegenheid bij Chelsea

Bij The Blues moet Giroud Werner en Abraham voor zich dulden in de pikorde. Over alle competities heen mocht de Fransman nog maar een keer starten bij Chelsea. In de Premier League verzamelde hij nog maar 33 speelminuten.

Volgens de Britse krant zou Giroud graag in de Premier League actief blijven, al zou hij ook een overstap naar de Serie A overwegen. Een hereniging met Antonio Conte bij Inter behoort tot de mogelijkheden.