Open brief van groep supporters aan KAA Gent: "We werken in de Ghelamco, we besturen zoals in het Ottenstadion"

Een groep supporters is niet tevreden over de huidige gang van zaken bij KAA Gent. Zo vinden ze onder meer dat er een gebrek aan visie is binnen de club. De groep stuurde dan ook een open brief de wereld in.

De volledige open brief kan je terugvinden op https://sosonsgantoise.be/.

SOSonsgantoise.be

Zo heet de website waar wij, een groep supporters van KAA Gent, in open brief het bestuur van KAA Gent een spiegel voorhouden.

We zijn het beu, de ergernissen zijn te groot. Een reactie drong zich op.

De brief is het resultaat van het samenwerken van individuele supporters.

De actie is niet verbonden met enige supportersvereniging zoals Armada Ganda, supportersfederatie of TRIBUNE7.

Volgens ons is de malaise bij onze geliefde club niet enkel te wijten aan pech maar aan een gebrek aan visie binnen KAA Gent, zowel op als naast het veld. We ontwaren geen lijn in het beleid van KAA Gent, noch sportief, noch qua organisatie en voelen ons als supporters niet op waarde geschat.

De oplossing voor een beter KAA Gent zien we in een consequent beleid waaruit een visie blijkt. Een missie, een visie, een doel waarnaar gewerkt wordt.

We lijsten talrijke tegenstellingen op waarom dit momenteel in het sportief beleid niet het geval is, waar A gezegd wordt maar B gedaan: de aanstelling van een defensieve coach bij een ploeg met een aanvallende DNA, het belang van data-scouting, het aantal transfers…

We zien die tegenstellingen niet enkel op sportief vlak.

Luidop stellen we de vraag of de huidige manier van besturen, die we als centralistisch en alomvattend zien, ideaal is voor een professionele topploeg. We werken in de Ghelamco, we besturen zoals in het Ottenstadion.

De recente problemen met de compensatieregeling, de verdeling van de zitjes in het stadion bij de “corona”-wedstrijden begin oktober en de communicatie naar de eigen achterban zien we als voorbeelden hoe het niet moet en een direct gevolg van de wijze van beheer.

We stellen vast dat KAA Gent in de voorbije 5 jaar met de intrede in de Ghelamco, de landstitel en de succesvolle Champions League-campagne zowel als club als bedrijf sterk gegroeid is maar dat de organisatiecultuur en - structuur niet gevolgd zijn.

KAA Gent mist hierdoor als bedrijf, als merk, als ambassadeur van Gent, kansen en profileert zich niet een club die in een veranderende wereld zijn kansen grijpt of gegrepen heeft.

We vragen respect voor de supporters van KAA Gent, de Gantoise. Al te vaak worden we als vanzelfsprekend beschouwd. We raden het bestuur een sterke, gestructureerde band met de achterban op te bouwen om zo samen flaters te vermijden. We hoeven de interne keuken niet te zien. We willen wel weten wat er op het menu staat.

Als reactie willen we geen woorden maar daden. We geven een resem aanbevelingen van hoe die er uit kunnen zien. Het uitwerken van een sportief plan, een interne en externe audit van de organisatie, het uitwerken van een structuur waardoor Buffalo’s ten volle deel kunnen uitmaken van de Buffalofamilie. Ook wil willen we duidelijkheid over een mogelijke bestuursoverdracht.