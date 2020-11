Waarin kan beresterke Lukaku zich nog verbeteren? "Niets! Wat wil je dan verbeteren aan hem?"

En? Is er nog kritiek op Romelu Lukaku? De aanvaller speelde de afgelopen interlands een paar verdedigingen aan flarden en scoorde er weer twee tegen Denemarken. Volgens Philippe Albert zit hij nu aan de top van zijn kunnen.

Albert, die zelf genoeg topspitsen zag passeren in de Premier League, is zwaar onder de indruk. "Als je me vraagt wat er bij Lukaku beter kan, dan is mijn antwoord simpel. Niets. Wat wil je dan verbeteren aan hem? Hij scoort met rechts, met links en met het hoofd. Technisch is hij heel sterk geworden", zegt hij in HLN.

Lukaku zelf wil altijd nog beter worden, maar Albert denkt niet dat hij nog iets kan toevoegen aan zijn indrukwekkend arsenaal. "En als je dan zijn statistieken bekijkt... Als hij zo nog vijf of zes jaar doorgaat, zal hij voor de Rode Duivels 90 of zelfs 100 doelpunten maken. Eerlijk, ik zie niet waar er ruimte is voor verbetering. Hij is heel compleet geworden en haalt een ontzettend hoog niveau."