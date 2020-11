Goed nieuws voor Leicester City met het oog op de kraker tegen Liverpool: Rode Duivel is opnieuw inzetbaar

Brendan Rodgers kwam deze middag met goed nieuws op zijn persconferentie. De Rode Duivel Timothy Castagne is namelijk terug opnieuw beschikbaar. Juist op tijd, want Leicester City staat voor een belangrijke wedstrijd tegen Liverpool.

Er staat dit weekend een topper op het programma in de Premier League. Leicester City neemt het op tegen Liverpool. Brendan Rodgers gaf deze middag een persconferentie en de manager legde uit dat Timothy Castagne opnieuw inzetbaar is.

De verdediger was er de voorbije weken niet bij en ook de interlands met de Rode Duivels moest hij aan zich voorbij laten gaan door een hamstringblessure. Castagne was dit seizoen al goed voor 1 doelpunt en 2 assists in 6 wedstrijden in de Premier League.