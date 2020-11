Voorzitter van Cercle Brugge tevreden met nieuwe wending in stadiondossier, maar: "We blijven met de voeten op de grond"

De Vlaamse Regering kwam deze middag met goed nieuws voor Cercle Brugge en Club Brugge. Het nieuwe stadiondossier is namelijk goedgekeurd en gaat zo opnieuw naar de Raad van State.

Vincent Goemaere, de voorzitter van Cercle Brugge, laat bij Sporza weten dat hij voorzichtig positief is over de gang van zaken in het nieuwe stadiondossier. "Het is een goede zaak, maar we blijven met de voeten op de grond. Het dossier is niet zo gemakkelijk", aldus Goemaere.

Hij laat weten dat ze geen vragende partij waren, maar dat hij met Cercle Brugge bereid is om te verhuizen. "Voor alle partijen waren we een oplossing aan het zoeken. Als het stadion aan de Blankenbergse Steenweg de oplossing is, zijn we bereid om te verhuizen."