Wonderkind Haaland wint Golden Boy-award 2020: Opvolger van João Félix

Erling Haaland kende vorig seizoen een indrukwekkende doorbraak. De speler van Dortmund won zaterdag ook de Golden Boy-award 2020. De Noor haalt het van onder anderen Ansu Fati en Alphonso Davies.

Met deze prijs mag Erling Haaland zich nu dus de meest veelbelovende voetballer onder de 21 jaar van 2020 heten. Op 14 december wordt de prijs uitgerijkt in Turijn.

Haaland maakte vorig seizoen met Red Bull Salzburg indruk in de Champions League. Daarmee verdiende hij een transfer naar Borussia Dortmund. Vorig seizoen was hij goed voor 44 goals in 40 matchen. De Noor scoorde dit seizoen al elf doelpunten in evenveel wedstrijden.

Daarmee volgt de spits Atletico Madrid-aanvaller João Félix op als Golden Boy-winnaar. Vorig seizoen werd de Portugees verkozen tot het grootste toptalent. In het verleden wonnen ook Matthijs de Ligt en Kylian Mbappé de trofee.