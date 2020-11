Club Brugge-speler getuigt na zijn emotioneel moment: "Mijn ouders al een jaar niet meer gezien"

Het beeld van de Champions League-campagne van Club Brugge tot nu toe moet toch dat van Ethan Horvath die wenend op de mat lag zijn. Na de match tegen Zenit liet hij zijn emoties de vrije loop.

Horvath moest toen in allerijl spelen nadat Mignolet besmet bleek. "Als ik die twee saves niet had moeten maken, was het niet zo emotioneel geweest. Maar nu hielp ik de ploeg om bij 1-1 in de wedstrijd te blijven. Toen Charles De Ketelaere die late goal maakte, viel er enorm veel van me af. Het waren allerlei dingen gelijk", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Het feit dat ik al meer dan een jaar niet had gespeeld. Het feit dat al het extra werk dat ik had gedaan dan toch niet voor niets was geweest. En ook de gedachte aan mijn ouders. Zij verkochten ooit hun huis en namen verlof om mij te kunnen laten voetballen in Europa. Door corona heb ik hen nu al bijna een jaar niet meer gezien. Al die emoties kwamen samen in dat ene moment.”

Hij hoopt trouwens dat het zijn laatste weken bij de club zijn. Na Nieuwjaar hoopt hij een nieuwe club te vinden waar hij wel titularis kan worden. Al zal het afscheid van een paar ploegmaats, zoals Mata en Mechele, hem zwaar vallen. Zij waren de eersten om hem te feliciteren in St-Petersburg. “Dat was heel mooi, want ik ben heel close met hen en ze weten hoe hard ik elke dag werk op training. Ze weten dat ik alles zal doen voor de ploeg. Ook al heb ik een jaar niet gespeeld.”