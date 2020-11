Arteta wil lek aanpakken nadat twee van zijn spelers vochten op training: "Er zullen gevolgen zijn"

Het zijn geen vrolijke tijden voor Arsenel en zijn manager Mikel Arteta. Onlangs nog in eigen huis vernederd door Aston Villa, pas elfde in de stand en nu zijn er ook nog interne strubbelingen. Vorige week was er een knokpartijtje tussen spelers Ceballos en David Luiz op training.

Veel kans om dit te bedekken met de mantel der liefde was er niet, want het opstootje bleef niet binnenskamers. Arteta stoort zich er dan ook aan dat het publieke kennis is. "Dat zint me helemaal niet en ik zal er achter komen van waar die informatie komt", laat de manager van The Gunners zich ontvallen.

Wie het vanuit het Arsenal-kamp doorspeelde naar de media, mag zich aan een sanctie verwachten. "Als het klopt dat de informatie gelekt is, gaat dat volledig in tegen wat ik van ons allen verwacht, de privacy en de vertrouwelijkheid die er nodig is. Er zullen gevolgen zijn, ja."

Zo'n dingen gebeuren vaak

Aan het incident op zich tilt Arteta niet al te zwaar. "Zo'n dingen gebeuren vaak", besluit de Spanjaard. Waarschijnlijk zullen zowel Ceballos als Luiz dus op het wedstrijdblad staan wanneer Arsenal zondag Leeds partij geeft.