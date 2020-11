Rondje Europa: pijnlijk puntenverlies voor Bayern München, Courtois veroorzaakt kwalijke penalty

Op zaterdag werd er niet enkel in België naar hartenlust gevoetbald, dat was ook in vele andere landen het geval. En het leverde boeiende resultaten op.

Zo verspeelde Bayern München enigszins verrassend de nodige punten tegen Werder Bremen: 1-1 via Coman en Eggestein. Orel Mangala speelde met Stuttgart 3-3 gelijk bij Hoffenheim, Koen Casteels hield de nul voor Wolfsburg bij Schalke (0-2). Italië & Spanje Lazio won in de Serie A op een quasi onbespeelbaar veld op bezoek bij Crotone. Ciro Immobilie is nu topschutter aller tijden geworden. In Spanje openden Levante en Elche de voetbalnamiddag met een billijk gelijkspel: 1-1. Thibaut Courtois maakte een strafschopfout, waardoor Villarreal in het slot van hun wedstrijd ook nog 1-1 konden maken tegen Real Madrid. 21/11/2020 15:30 Bayern München - Werder Bremen 1-1 21/11/2020 15:30 Bor. Mönchengladbach - FC Augsburg 1-1 21/11/2020 15:30 1899 Hoffenheim - VFB Stuttgart 3-3 21/11/2020 15:30 FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg 0-2 21/11/2020 15:30 Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen 1-2 21/11/2020 18:30 Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 1-1 21/11/2020 20:30 Hertha Berlin - Borussia Dortmund 0-0