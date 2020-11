Clement duidelijk over het tactische plan van Club: "Als we enkel verdedigen, is de kans om te verliezen eens zo groot"

Op de vooravond van de wedstrijd in de Champions League tegen Dortmund was er de persconferentie van Club Brugge. Spelers en staf zijn goed aangekomen in Duitsland en lijken klaar voor de Europese wedstrijd.

Clinton Mata en Philippe Clement tekenden present voor de persconferentie. Speler en trainer gaven antwoord op de gestelde vragen. Mata reageerde duidelijk op de vraag hoe de verdediging van Club zal moeten omgaan met de Noor Erling Haaland: "We moeten overtuigend spelen met korte mandekking zonder hem veel ruimte te geven om te spurten".

Op de vraag of Mata sneller is dan Haaland, kon de Angolees geen antwoord geven. "Ik weet dat hij snel is en morgen zullen we zien of hij sneller is dan mij", reageerde Mata met een knipoog.

Twee jaar geleden speelde Club Brugge nog gelijk in Dortmund. Onder leiding van Ivan Leko wist blauw-zwart met verdedigend voetbal een punt mee naar Brugge te nemen. Toch gaan ze bij club dit keer niet speculeren op verdedigen en op het koesteren van een punt. "Als we enkel verdedigen, is de kans om te verliezen eens zo groot", aldus Philippe Clement.