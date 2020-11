Nurio Fortuna (AA Gent) speelt sterk tegen ex-club: "Systeem begint zijn vruchten af te werpen"

De wedstrijd tegen Charleroi stond ongetwijfeld aangestipt in de agenda van Nurio Fortuna. De verdediger van de Buffalo's heeft veel plezier beleefd aan zijn terugkeer naar het Stade du Pays. AA Gent ging er met 0-1 winnen en haalde zo drie erg deugddoende punten binnen.

AA Gent kende een heel moeilijke seizoensstart, en dat is ook het geval voor Nurio Fortuna. Zondag domineerde de Buffalo's de partij, evenwel zonder schitterend voetbal te spelen. "Dit doet deugd. We verdienden deze zege en ik hoop dat dit een begin is van een mooie reeks", aldus Nurio Fortuna op de persconferentie na afloop van de partij.

Een overwinning én een clean sheet, voor het eerst sinds 19 september. Dat geeft moed aan de Gentse burger. "Super, dat toont dat we het systeem alsmaar beter onder de knie krijgen. Onze defensie wordt sterker en sterker." Fortuna zelf speelt niet langer op de linkerflank, maar wordt de laatste weken centraler geposteerd.

"Toch ben ik ook niet echt een centrale verdediger, hé. Ik mag zo nu en dan ook mee oprukken. Ik denk dat dit systeem ons ligt en we er eindelijk de vruchten van kunnen plukken", besluit Nurio Fortuna.