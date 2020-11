Aanvaller van Charleroi was er niet bij tegen KAA Gent door het coronavirus: "Ik voel mij goed"

Eén opvallende afwezige in de wedstrijd tussen Charleroi en KAA Gent. Shamar Nicholson was er namelijk niet bij, omdat hij vastzit in Saoedi-Arabië door een positieve coronatest. De aanvaller zou zich wel goed voelen.

Enkele uren voor aanvang van de wedstrijd tegen KAA Gent liet Charleroi weten dat ze niet op Shamar Nicholson konden rekenen. De aanvaller van de Carolo's heeft te maken gekregen met het coronavirus. Hij heeft het virus opgelopen bij de Jamaicaanse nationale ploeg. Op Instagram liet Nicholson ondertussen weten dat hij zich goed voelt. "Ik heb geen symptomen en ik voel mij goed. Ik zal sterker terugkomen", liet de strijdlustige spits weten.