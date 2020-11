Arnaud Bodart scoorde meer dan Standard-spitsen voorbije... 907 speelminuten

De perceptie dat een spits enkel moet scoren is achterhaald. Maar bij Standard nemen de diepe spitsen dat wel iets te letterlijk. Je mag toch verwachten dat ze wat bijdragen aan de doelpuntenproductie, maar dat is amper het geval.

Arnaud Bodart heeft zaterdag één keer gescoord. Uitzonderlijk voor een doelman, maar dat is het ook voor de spitsen van de Rouches. Duje Cop (0), Obbi Oulare (2), Felipe Avenatti (3) en Jackson Muleka (1) hebben gezamelijk 6 keer gescoord. De laatste goal van een spits was... op 27 september tegen Zulte Waregem. Muleka zorgde in de 87ste minuut nog voor een punt.

Sindsdien zijn er tien Europese- en competitiematchen verstreken en zijn het de middenvelders en flankaanvallers die voor wat doelpunten moeten zorgen. 6 goals in gezamelijk 1.812 minuten... Dan mag je wel eens gaan herbronnen. Zeker als je voor een topclub speelt die de play-offs ambieert.

Defensie staat, maar dat kan fans niet bekoren

Gelukkig staat het achteraan nog goed, want anders had het bilan nog veel slechter geweest. Standard slikte slechts twaalf tegendoelpunten en moet daarin enkel Club Brugge en Charleroi laten voorgaan. Het maakt dat ze op de vijfde plaats staan, met gelijke punten met Genk en Charleroi.

Maar gelukkig voor hen zit er geen volk in Sclessin, want de fans lieten al meermaals hun ongenoegen blijken over het weinig attractief spel. Het is te hopen dat coach Philippe Montanier niet al te veel de sociale media leest, want daar wordt zijn organisatorisch spel zwaar afgebroken. Sclessin wil een offensief plan zien.

Met 17 gemaakte goals staan ze pas twaalfde van de 18 ploegen. Dat is niveau Oostende, KV Mechelen en Zulte Waregem. Drie ploegen die heel wat minder geld gespendeerd hebben aan hun diepe spitsen.