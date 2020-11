Hayen wil supporters iets teruggeven: "Ze zitten al jaren in een moeilijke situatie"

Straks moet Waasland-Beveren eindelijk eens de drie punten pakken. Tegen Oostende wordt dat echter niet makkelijk, gezien de manier waarop de kustjongens spelen. Ondanks negen wedstrijden zonder winst kan coach Nicky Hayen wel nog rustig verder werken.

Het is ooit anders geweest op de Freethiel, waar ze de voorbije jaren redelijk makkelijk van coach wisselden. “Uiteraard doet het veel deugd om de steun van het bestuur te krijgen”, aldus Hayen in GvA. “We steken enorm veel tijd en energie in de club. Niemand kijkt op een uur meer of minder. Anderzijds willen we de supporters allemaal graag iets teruggeven.

Met 5 op 33 heeft men er immers nog niet veel kunnen genieten. "Ze zitten al jaren in een moeilijke situatie. Dat we het nog niet hebben kunnen ­ombuigen, doet pijn. Maar we blijven vol voor die zege gaan, ­zodat we een positieve reeks ­kunnen neerzetten. En dat onze supporters opnieuw met plezier naar het voetbal kunnen kijken.”