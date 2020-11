Opvallende reden: daarom is Emmanuel Dennis er niet bij tegen Borussia Dortmund

Zoek niet naar Emmanuel Dennis in het duel in de Champions League tegen Borussia Dortmund dinsdagavond. Hij is disciplinair geschorst, ondertussen is ook geweten waarom.

Emmanuel Dennis zal er niet bij zijn in Dortmund, want hij is disciplinair geschorst. Dat liet Philippe Clement weten op zijn persconferentie voorafgaand aan het treffen met de Duitsers. De reden is even bizar als onooglijk: de Nigeriaanse aanvaller stapte boos van de bus bij blauw-zwart, omdat hij niet mocht zitten waar hij wilde. Bus-gate? Dat laat Het Laatste Nieuws toch alvast weten. Coronamaatregelen maken een zitplaats belangrijk op de bus, maar een nukkige Dennis was niet onder de indruk. Mogelijk wacht ook nog een financiële sanctie op hem, maar ook sportief zal dit zeker en vast zijn gevolgen hebben.





