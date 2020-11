Ook ex-Rode Duivel is onder de indruk: "Zlatan is een oerkracht"

Wat valt er nog te zeggen over Zlatan Ibrahimovic? Op zijn 39ste is hij kandidaat om de topschutterstitel te pakken en hijst hij eigenhandig AC Milan naar de top van het klassement. Stephane Demol is altijd al fan geweest...

"Als hij geen blessures oploopt, kan hij topschutter van Italië worden", zegt Demol bij Sporzo. "Ibrahimovic is een "force de la nature", een oerkracht. En dat op 39-jarige leeftijd. Ook zijn concurrenten Cristiano Ronaldo en Romelu Lukaku zijn "forces de la nature". Onderschat zeker Ronaldo niet. Niemand, maar dan ook niemand springt hoger dan Cristiano." Zlatan zijn kwaliteiten zijn echter onmiskenbaar. "Zlatan is de meest complete aanvaller. De Zweed kan echt alles: kopspel, kracht, techniek, vista, zelfs op zijn 39e nog behoorlijk snel. En natuurlijk scorend vermogen. Ik ben altijd al een grote fan geweest van Zlatan."